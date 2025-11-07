Топ-менеджер крупной компании попался на сексе с несовершеннолетней проституткой

В Новой Зеландии известного бизнесмена арестовали за секс с 16-летней проституткой. Об этом сообщает Stuff.

Юристы арестованного попросили пока не разглашать его имя, чтобы дать возможность привести в порядок дела, однако известно, что он является одним из топ-менеджеров крупной компании. Изначально мужчину обвиняли в совращении несовершеннолетней, однако позже выяснилось, что он заплатил ей за сексуальные услуги.

В Новой Зеландии оказание коммерческих секс-услуг лицами младше 18 лет и покупка таких услуг является незаконной. Мужчина уже признал себя виновным в этом преступлении. При этом он будет добиваться освобождения без вынесения обвинительного приговора. Это форма наказания в Новой Зеландии в рамках которой суд признает, что подсудимый совершил преступление, однако официальный обвинительный приговор ему не выносится. Считается, что подобная форма наказания дает шанс на исправление тем, кто совершил мелкие преступления или преступил закон впервые.

Бизнесмена выпустили под залог до 9 марта, когда ему вынесут приговор.

