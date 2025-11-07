Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 7 ноября 2025Мир

В ЕС назвали условия военного присутствия на Украине

Клэнси: Военное присутствие ЕС на Украине будет зависеть от потребностей Киева
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Масштаб военного присутствия Европейского союза (ЕС) на Украине будет зависеть от военных потребностей Киева. Об этом агентству Reuters заявил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси.

«Это то, что мы (...) тщательно изучаем совместно с нашими коллегами на Украине. И их потребности тоже меняются», — отметил военный.

Ранее Клэнси заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать отправку в страну военных инструкторов ЕС после завершения конфликта. Он подчеркнул, что Европа может обеспечить высокий уровень подготовки Вооруженных сил Украины.

25 октября стало известно, что британский премьер Кир Стармер предложил «коалиции желающих» сменить тактику с помощи Украине на давление на Россию. Согласно его идее, после заключения мирного соглашения «коалиция желающих» отправит на Украину военный контингент.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Супруги решили провести «отпуск мечты» на круизном лайнере и были искусаны клопами

    Власти Украины сделали заявление о тяжелой ситуации в Красноармейске и Волчанске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости