В ЕС назвали условия военного присутствия на Украине

Клэнси: Военное присутствие ЕС на Украине будет зависеть от потребностей Киева

Масштаб военного присутствия Европейского союза (ЕС) на Украине будет зависеть от военных потребностей Киева. Об этом агентству Reuters заявил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси.

«Это то, что мы (...) тщательно изучаем совместно с нашими коллегами на Украине. И их потребности тоже меняются», — отметил военный.

Ранее Клэнси заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать отправку в страну военных инструкторов ЕС после завершения конфликта. Он подчеркнул, что Европа может обеспечить высокий уровень подготовки Вооруженных сил Украины.

25 октября стало известно, что британский премьер Кир Стармер предложил «коалиции желающих» сменить тактику с помощи Украине на давление на Россию. Согласно его идее, после заключения мирного соглашения «коалиция желающих» отправит на Украину военный контингент.