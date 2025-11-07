Экономика
11:43, 7 ноября 2025Экономика

В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

Сенатор Голов призвал запретить дарксторы в многоквартирных домах
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pili Greem / Shutterstock / Fotodom

Склады для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторы) необходимо запретить размещать в многоквартирных домах. С соответствующей идеей выступил сенатор Олег Голов, пишет агентство РИА Новости.

В письмах к главам Минюста и Минпромторга Константину Чуйченко и Антону Алиханову парламентарий предложил им оценить предлагаемые изменения в законодательство. «Предлагается ввести в законодательство определение даркстора как закрытого для покупателей объекта дистанционной торговли, где формируется расширенный запас товаров, систематически комплектуются и подготавливаются многочисленные заказы, осуществляется интенсивная погрузочно-разгрузочная деятельность», — сказано в документах. Голов отметил, что дарксторы следует убрать из жилых домов по ряду причин. Так, они мешают жильцам шумными разгрузками по ночам, блокируют придомовую территорию, затрудняют проезд спецтранспорта, нарушают санитарно-эпидемологические нормы, повышают опасность пожара, а также служат причиной психологического дискомфорта от осознания, что дом стал логистическим узлом. Сенатор убежден, что «выселение» дарксторов из МКД в отдельно стоящие нежилые постройки и торгово-офисные зоны поможет не только защитить права жильцов на комфортное и безопасное проживание, но и исключить недобросовестную конкуренцию, «когда использование жилого фонда под складскую деятельность создает необоснованные ценовые преимущества».

При этом Голов уточнил, что его инициатива не затрагивает пункты выдачи заказов.

