ВС России получили уничтожители украинских Leopard и Abrams

«Ростех»: ВС России получили партию артиллерийских снарядов «Краснополь-М2»

Вооруженные силы (ВС) России получили партию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» производства холдинга «Высокоточные комплексы». Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

В компании напомнили, что данные снаряды предназначены для поражения вражеских самоходных артиллерийских установок, танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, мостов, переправ и укреплений.

«Стрельба этим управляемым снарядом ведется как из буксируемых орудий, так и из самоходных гаубиц с открытых или закрытых огневых позиций», — уточнили в госкорпорации.

В мае холдинг заметил, что управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» неоднократно уничтожали в зоне специальной военной операции украинские танки Leopard и Abrams западного производства.

В феврале «Высокоточные комплексы» сообщили об увеличении производства высокоточных снарядов «Краснополь-М2».