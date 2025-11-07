Захарова предрекла разрыв в клочья экономики Европы от одного решения по Украине

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) способно «разорвать в клочья» экономику Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Экономическая ситуация внутри самого объединения на данный момент уже является критической. А в случае вступления в него Украины это может просто разорвать в клочья», — объяснила дипломат.
Ранее стало известно, что Брюссель изучает идею введения испытательного срока для новых членов ЕС. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
На идею вступления Украины в Евросоюз с испытательным сроком отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отверг ее, заявив, что «за столом должны быть равные страны».