Захарова предрекла разрыв в клочья экономики Европы от одного решения по Украине

Захарова: Вступление Украины в ЕС способно разорвать в клочья экономику Европы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) способно «разорвать в клочья» экономику Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Экономическая ситуация внутри самого объединения на данный момент уже является критической. А в случае вступления в него Украины это может просто разорвать в клочья», — объяснила дипломат.

Ранее стало известно, что Брюссель изучает идею введения испытательного срока для новых членов ЕС. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

На идею вступления Украины в Евросоюз с испытательным сроком отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отверг ее, заявив, что «за столом должны быть равные страны».

