Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Международного союза конькобежцев лишить российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Губерниева, этот шаг был логичным и неизбежным. «Она потеряла награды, поскольку волей-неволей правила нарушала. По-прежнему заостряю внимание на том, что до сих пор непонятно, что с ней произошло. Все воды в рот набрали», — заявил он.

Комментатор добавил, что в данный момент спортсменке необходимо сконцентрироваться на тренировках. Он добавил, что Валиевой под силу снова одерживать крупные победы на турнирах.

6 ноября стало известно, что ISU официально лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Союз передал золото другой россиянке — Анне Щербаковой. Второе место досталось Александре Трусовой, бронза — бельгийке Луне Хендрикс.

