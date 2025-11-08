Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Международного союза конькобежцев лишить российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
По словам Губерниева, этот шаг был логичным и неизбежным. «Она потеряла награды, поскольку волей-неволей правила нарушала. По-прежнему заостряю внимание на том, что до сих пор непонятно, что с ней произошло. Все воды в рот набрали», — заявил он.
Комментатор добавил, что в данный момент спортсменке необходимо сконцентрироваться на тренировках. Он добавил, что Валиевой под силу снова одерживать крупные победы на турнирах.
6 ноября стало известно, что ISU официально лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Союз передал золото другой россиянке — Анне Щербаковой. Второе место досталось Александре Трусовой, бронза — бельгийке Луне Хендрикс.