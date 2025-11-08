Интернет и СМИ
На Западе объяснили выпады Каллас в адрес России

Макдональд: Каллас увлечена местью России за исторические обиды
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас увлечена местью России за исторические обиды. Об этом заявил ирландский журналист Брайан Макдональд на своей странице в социальной сети X.

«Каллас знает, что это стратегический автогол, но она так поглощена поиском зрелищного возмездия за исторические обиды, что ей все равно», — написал журналист.

Он отметил, что Россия смягчила правила въезда для граждан стран-членов Европейского союза (ЕС), в то время как в объединении планируют ужесточить визовые правила для россиян. Макдональд подчеркнул, что таким образом Запад создает новый железный занавес.

Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян 7 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение ЕК, заявила, что Европе не нужны кредитоспособные туристы.

    Все новости