Основательница Wildberries предложила для вычисления миллионера поговорить с ним о налогах

Татьяна Ким рассказала, что вычислила бы миллионера по часам и мнению о налогах

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким рассказала, что вычислила бы долларового миллионера по скромной одежде, функциональным часам и мнению о налогах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы попросила показать часы, которые на них надеты», — поделилась она, добавив, что также завела бы речь о налоговых реформах, которые вступят в силу в следующем году. «И вот тут они бы, наверное, посыпались», — предположила основательница Wildberries.

Также Ким высказалась о том, что имидж богачей в глазах общества сейчас меняется, и в настоящее время «это не про яхты, кутежи», а про работу.

На уходящей неделе Татьяна Ким сообщила о поставленной точке в разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком и заключении в связи с этим мирового соглашения. Глава Wildberries сменила фамилию на девичью в 2024 году, еще до того, как брак был расторгнут официально. «Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — добавила 6 ноября Ким. До этого стало известно, что она получила 100 процентов в ООО «Вайлдберриз», а также в одноименном банке.