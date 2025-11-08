Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:24, 8 ноября 2025Экономика

Основательница Wildberries предложила для вычисления миллионера поговорить с ним о налогах

Татьяна Ким рассказала, что вычислила бы миллионера по часам и мнению о налогах
Дмитрий Воронин

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким рассказала, что вычислила бы долларового миллионера по скромной одежде, функциональным часам и мнению о налогах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы попросила показать часы, которые на них надеты», — поделилась она, добавив, что также завела бы речь о налоговых реформах, которые вступят в силу в следующем году. «И вот тут они бы, наверное, посыпались», — предположила основательница Wildberries.

Также Ким высказалась о том, что имидж богачей в глазах общества сейчас меняется, и в настоящее время «это не про яхты, кутежи», а про работу.

На уходящей неделе Татьяна Ким сообщила о поставленной точке в разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком и заключении в связи с этим мирового соглашения. Глава Wildberries сменила фамилию на девичью в 2024 году, еще до того, как брак был расторгнут официально. «Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — добавила 6 ноября Ким. До этого стало известно, что она получила 100 процентов в ООО «Вайлдберриз», а также в одноименном банке.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Почти окруженный армией России Димитров в ДНР сняли на видео

    Водитель с красным шариком вылетел на встречку и устроил массовое ДТП в Москве

    Украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в российском регионе

    Запорожье и Харьков остались без света

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Бой ВСУ и армии РФ на экстремально близкой дистанции сняли на видео

    В Германии депутаты поссорились из-за поездки в Россию

    На Украине возобновили работу все пограничные пункты пропуска

    Появились новые детали о диагнозе сына Плющенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости