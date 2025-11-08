Спорт
Появились новые детали о диагнозе сына Плющенко

Рудковская: Александр Плющенко вернется к тренировкам после выздоровления
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / Фотохост-агентство РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская раскрыла новые детали о диагнозе 12-летнего сына Александра Плющенко, который был ранее доставлен в больницу. Ее слова приводит Sport24.

Рудковская заявила, что у сына ротавирус. «Никакого конкретного вируса не показало», — подчеркнула она, добавив, что в понедельник, 10 ноября, Плющенко-младший вернется к тренировкам.

3 ноября сообщалось, что Плющенко-младшему стало плохо после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца — Евгения Плющенко. После проката его увезли на скорой в больницу. В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений играл короля. В этот день фигуристу исполнилось 43 года.

Позднее Плющенко-младший опроверг попадание в больницу. Он рассказал, что сейчас у него температура 37.

