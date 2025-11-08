Премьер Албании призвал ЕС вести диалог с Россией

Премьер Албании Рама: Евросоюзу следует вести диалог с Россией

Европейскому союзу (ЕС) следует вести диалог с Россией, а не передавать свою внешнюю политику США. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, пишет газета die Presse.

По его словам, соседом ЕС является Россия, а не Соединенные Штаты. Он добавил, что именно с соседями и нужно вести диалог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейскому союзу следует ввести больше санкций против России и усилить поддержку Киева. Политик добавил, что ценит уже оказанную Евросоюзом помощь, однако ожидает от него еще большего давления на Россию.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для граждан России. В связи с этим россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз.