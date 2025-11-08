Россия
15:16, 8 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на условие главы МИД Украины для завершения конфликта

Депутат Новиков: Киев боится, что на Западе возникнут новые проекты по Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги нацелены на демонстрацию готовности Киева сражаться с Москвой для того, чтобы постоянно взбадривать своих западных кураторов и нацеливать их на более активную поддержку. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для завершения конфликта с Россией необходимо оказать давление на президента страны Владимира Путина. Главным условием мира он назвал такие действия Украины и ее союзников, которые заставят президента России остановиться.

Депутат указал, что если на Западе не будет веры в результативность антироссийских действий нынешнего Киева, то там могут возникнуть новые проекты в отношении Украины. По его словам, это могут быть попытки сформировать новый, более легитимный режим либо какие-то другие невыгодные украинскому президенту схемы.

«Вот отсюда эти бодрые заявления, которые тем более важны, чем больше внутри ЕС происходит дифференциация по вопросу о том, как быть с этим конфликтом, который натовцы активно развязывали. Особенно учитывая, что часть стран НАТО, их руководителей, считают этот курс порочным и готовы к выработке некой новой политики на российском направлении», — объяснил парламентарий.

Ранее глава МИД Украины Сибига заявил, что дальнобойная сила заставит Россию прекратить конфликт. Он подчеркнул, что количество ударов вглубь страны растет с каждой неделей.

