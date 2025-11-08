Россия
17:27, 8 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского об ударе по Украине

Депутат Колесник: Зеленский демонстрирует неосведомленность в военном деле
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В военном деле нет таких терминов, которые употребил украинский президент Владимир Зеленский, поэтому Россия произвела нормальный удар по объектам военно-промышленного комплекса и по войскам противника. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что Россия произвела «очень наглый, во многом демонстративный удар». По его информации, Украину атаковали минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотных летательных аппаратов разного типа.

«Это какие-то странные у него определения, я бы сказал. Но это говорит о том, что украинский президент не сведущ в военном деле. Зеленский перешел на какой-то склочный, скандальный язык, из серии заявлений в полицию», — прокомментировал депутат.

Колесник добавил, что запрашиваемые Украиной у США зенитно-ракетные комплексы Patriot не очень эффективны против массированных атак. Он объяснил, что это очень дорогое и сложное в обслуживании вооружение, которое к тому же будет уничтожено Россией в случае его обнаружения на территории Украины.

Ранее армия России нанесла по Украине, предположительно, самый масштабный массированный удар с начала спецоперации. В российском Минобороны его назвали ответом на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру.

Свежая Россия
