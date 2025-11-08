Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 8 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках встречи Путина и Трампа по Украине

Карасин: Положительная оценка США по украинскому урегулированию обнадеживает
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Тональность диалога с США по украинскому урегулированию поменялась в лучшую сторону, но говорить о конкретных сроках встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пока рано, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«То, что американская сторона говорит о том, что мы движемся вперед и осталось всего несколько вопросов, это обнадеживает. По крайней мере, тональность немного поменялась, но работа предстоит, и трудно предсказать, какие этапы в этой работе последуют, какие встречи. Я бы ничего не стал в этом случае предугадывать, будем ориентироваться на конкретные результаты, которые будут соответствующим образом преданы гласности», — сказал Карасин.

7 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон. «Я полагаю, что обе стороны не доверяют друг другу. Это действительно сложная ситуация», — говорил он.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны обновило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Что изменилось?

    Раскрыто главное условие использования активов России на нужды Украины

    Армия России нанесла по Украине ответный удар ракетами «Кинжал»

    На Земле началась магнитная буря

    Военкоры сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Днепропетровской области

    Стала известна причина взрыва в многоквартирном доме под Тулой

    Захарова высмеяла слова Байдена о королях и демократии

    Россиянам назвали лучшее время для покупки алкоголя на Новый год

    В России высказались о сроках встречи Путина и Трампа по Украине

    Стало известно о полном окружении Российской армией двух тысяч бойцов ВСУ в городе ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости