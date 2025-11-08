Названа стоимость будущего отеля Трампа на месте Генштаба Югославии

NYT: Стоимость проекта отеля Трампа в Сербии оценивается в 500 млн долларов

На месте разрушенного бомбардировками НАТО в 1999 году бывшего здания Генерального штаба Министерства обороны Югославии появится отель Трампа, стоимость его проекта оценивается в 500 миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Здание Генштаба имело охранный статус достопримечательности, но после подписания закона, разрешающего его снос, статус снят. Строительством отеля будет заниматься американский бизнесмен Джаред Кушнер, зять президента Соединенных штатов Америки (США) Дональда Трампа.

Предполагается, что помимо отеля в комплекс войдут торговые площади, а также музей в память о погибших и раненых при бомбардировках НАТО.

Проекту присвоен статус «срочный», который обязывает государственные ведомства выдавать все необходимые разрешения и согласования без задержек, с целью ускорения восстановления разрушенных зданий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ESPN, что хочет назвать в свою честь новый стадион в Вашингтоне.