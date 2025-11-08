Из жизни
13:38, 8 ноября 2025

«Вампиршу» с катаной приговорили к 25 годам тюрьмы

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: KTLA 5 / YouTube

Жительница США была осуждена за жестокую расправу над подругой при помощи самурайского меча. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Преступление произошло в июле 2024 года в городе Сан-Димас, штат Калифорния. 45-летняя Вэйчэн Хуанг набросилась на 47-летнюю подругу Чэнь Чэнь Фэй, с которой жила. Она нанесла ей 13 ударов заточенной катаной. На шум прибежала мать Фэй, жившая в том же доме. Хуанг напала и на нее. Пожилая женщина стала защищаться, схватила лезвие ладонями и сумела выхватить оружие у Хуанг, после чего выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, нашли в доме Фэй без признаков жизни и лежащую рядом с ней Хуанг. Как выяснилось позже, женщина пыталась расстаться с жизнью, но не получилось. На суде мать жертвы в своей речи охарактеризовала преступницу как «вампиршу». «Она использовала меч, чтобы высосать как можно больше крови из людей, словно вампир. Она получала удовольствие от вида крови», — сказала женщина. Убийцу приговорили к 25 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что житель Индии мечом отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый напиток. Женщина твердила, что чай вреден для его здоровья. Однако мужчина ее не слушал и продолжал употреблять напиток.

Свежая Россия
