Военкор оценил сообщения о покушении на жену Зеленского

Военкор Котенок назвал информацию о покушении на жену Зеленского инсценировкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

Информация СМИ о покушении на жену Владимира Зеленского Елену является инсценировкой, которая организована самими украинскими властями. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился военкор Юрий Котенок.

«Паблики весело пишут о покушении в Киеве на жену Зеленского. Якобы стреляли, якобы попали в машину. Не более того», — отметил журналист.

Котенок также выразил сомнение относительно истинной цели инцидента. Журналист с иронией заметил, что ранее предполагалась атака на мужа сводной сестры тещи Зеленского. Помимо этого, российский военкор подверг сомнению официальную версию событий, указав на отсутствие доказательств реального покушения.

Ранее Елена Зеленская сделала странное заявление. Она рассказала, что новое поколение украинцев будет говорить исключительно на украинском языке и не будет знать того, что им «не нужно знать».

Сам же Владимир Зеленский ранее заявил, что его жена, Елена Зеленская, стала одним из его лучших советников.

    Все новости