Захарова назвала варварством отмену концертов российских исполнителей в Италии

Захарова назвала отмену концертов российских звезд в Италии позором

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отмену концертов российских звезд в Италии. Свое мнение она выразила в разговоре с KP.RU.

«Те, кто в Италии продавливают решения об отмене гастролей выдающихся мировых деятелей искусства из России, позорят свой народ и страну», — заявила Захарова. Санкции в отношении российских исполнителей она назвала признаком бескультурья и проявлением варварства.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили выступление известного оперного певца, заслуженного артиста России и солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». В июле там же отказались проводить концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева.