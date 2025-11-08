Захарова: Политика Зеленского объясняется его интересом к мясорубке в детстве

Политика президента Украины Владимира Зеленского объясняется его интересом к мясорубке в детстве. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала интервью матери украинского лидера Риммы Зеленской.

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в "мясные штурмы". Кто во что играл в детстве», — прокомментировала Захарова.

Ранее в сети всплыло старое интервью Риммы Зеленской. В нем женщина вспоминает, что в детстве будущий украинский президент больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.