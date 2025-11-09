Федор Емельяненко рассказал о притеснениях российских бойцов ММА на международной арене

Федор Емельяненко: Российских бойцов ММА притесняют на международной арене

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о притеснениях соотечественников, представляющих его вид смотра, на международной арене. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пример бывший спортсмен привел Вадима Немкова, у которого была возможность заключить контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). «Там предложили гораздо менее выгодный контракт. И открыто сказали, что им не нужен русский чемпион», — заявил Емельяненко.

По мнению экс-бойца ММА, россиянам не дают полностью раскрыться в ММА. «Не многим нашим бойцам, хорошим сильным ребятам удается попасть в UFC, другие лиги», — добавил бывший спортсмен.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.