Лавров назвал преимущество российского оружия перед западным

Лавров заявил, что произведенное Россией оружие лучше и дешевле западного
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Произведенные в России вооружения лучше и дешевле западных аналогов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Оно неприхотливее. Оно доказало свою эффективность по сравнению с сопоставимыми по своим характеристикам вооружениями и системами западных стран. Оно дешевле. В хорошем смысле дешевле», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, предпочитавшие западное оружие страны, наблюдая за ходом современных конфликтов, «все больше убеждаются» в превосходстве российских образцов.

Ранее британское издание The Daily Mail написало, что западные военные эксперты пришли в ужас после испытаний подводного аппарата «Посейдон».

