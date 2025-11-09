Бывший СССР
МИД Беларуси отреагировал на обвинение Литвы в «отказе» пропускать их фуры через КПП

МИД Беларуси: Когда Литва откроет границы, все фуры вернутся в порядке очереди
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В Минске ознакомились с заявлениями литовских официальных лиц о якобы «отказе» выпускать их грузовые транспортные средства с территории Беларуси. Как пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси, когда Литва откроет границу, которую ранее сама же и закрыла до 1 декабря, так все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди.

«Хотим напомнить, что Беларусь никому и ничего не запрещала», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД отметил, что граница закрыта именно по решению литовской стороны, соответственно на ней и лежит ответственность за ситуацию. Также МИД подчеркнул, что Литва вместо конкретных шагов для решения проблемы, которую сама же и создала, словно предпочитает вводить в заблуждения собственных перевозчиков, перекладывая ответственность на Минск.

Ранее Литва также пригрозила Белоруссии запретом железнодорожных перевозок из-за застрявших на границе литовских фур.

