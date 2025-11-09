Россия
02:06, 9 ноября 2025Россия

Названо количество пенсионеров в России

Число пенсионеров в России составляет более 40,6 миллиона человек
Марина Совина
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России количество пенсионеров по информации на 1 октября 2025 года составило более 40,6 миллиона человек. Об этом следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно приведенным данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,662 миллиона по состоянию на 1 октября.

При этом из них число работающих пенсионеров составило 7,354 миллиона. В свою очередь, неработающих — 33,308 миллиона.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России по данным на октябрь 2025 года превысила 25 тысяч рублей. Как уточняется, усредненная выплата составляет 25198,92 рубля в месяц.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что в РФ в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей.

