00:11, 10 ноября 2025

Представители «Спартака» извинились за накричавшего на журналиста Станковича

Представители «Спартака» извинились за выкрики Станковича в адрес журналиста
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Представители «Спартака» извинились за поведение Деяна Станковича, который накричал на журналиста во время послематчевого интервью. Об этом сообщает «Чемпионат».

Корреспондент «Матч ТВ» Адам Ахмадов сообщил, что после словесной перепалки со Станковичем, представители столичного футбольного клуба принесли ему извинения. «Представители "Спартака" сразу извинились за своего тренера. Они молодцы», — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что Станкович накричал на журналиста во время послематчевого интервью после победы красно-белых над грозненским «Ахматом». Тренеру не понравились вопросы корреспондента, после чего тот эмоционально на них отреагировал.

Сербский тренер возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после 14 туров красно-белые с 22 очками находятся на шестом месте в чемпионате России.

