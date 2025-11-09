Простоявший у Сочи три дня паром Seabridge вернулся в Турцию

Паром Seabridge, который три дня простоял у Сочи, вернулся в Турцию

Паром Seabridge с пассажирами на борту, который трое суток простоял в акватории города Сочи, вернулся в турецкий Трабзон. Об этом со ссылкой на компанию Liderline сообщает РИА Новости.

«Паром благополучно прибыл в порт Трабзона. Турецкие пассажиры покинули его, а остальные 18 остались на борту — они подождут свои авиарейсы, запланированные на понедельник», — сообщили в компании.

Власти Краснодарского края ранее назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности.

Паром Seabridge — первый рейс, который за 14 лет отправился из Трабзона в порт Краснодарского края. Он не мог попасть в Сочи — сначала дрейфовал в местных водах, затем получил разрешение зайти в порт. Пассажиры Seabridge выехали в Россию еще в среду, 5 ноября, и прибыли в Сочи спустя 12 часов. Спустя время на турецком пароме начала заканчиваться еда.