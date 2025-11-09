Путешествия
06:22, 9 ноября 2025Путешествия

Ряд стран ввели собственные ограничения для туристов из России

Доцент Гареев: Ряд стран ввели ограничения для туристов из РФ еще до решения ЕК
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ряд европейских стран ввели собственные индивидуальные ограничения на въезд для российских туристов еще до того, как Еврокомиссия (ЕК) объявила о новых визовых мерах. Об актуальных правилах рассказал в разговоре с ТАСС доцент, завкафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

«Приостановили выдачу туристических виз: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, — перечислил эксперт. — Въезд для туристов из РФ, как правило, закрыт, даже при наличии визы другой шенгенской страны».

В некоторых странах продолжают выдавать туристические визы, но правила для их получения ужесточили. Так, Испания время от времени приостанавливает прием документов, ссылаясь на технические причины, что, по мнению доцента, говорит о нестабильности процесса.

«Германия существенно ужесточила проверки, возможны запросы дополнительных справок, срок рассмотрения которых — до 45-90 дней», — уточнил Гареев.

В списке лояльных к российским туристам стран ЕС оказались Греция, Италия, Франция, Венгрия. Визы в эти страны можно получить на прежних условиях, однако сроки рассмотрения могут увеличить до 60 дней, заключил специалист.

Ранее официальный представитель МИД России Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для ЕС. Она указала на растущие расходы Европы из-за содержания нелегальных мигрантов и поддержки Украины.

    Последние новости

