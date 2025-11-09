Ряд стран ввели собственные ограничения для туристов из России

Доцент Гареев: Ряд стран ввели ограничения для туристов из РФ еще до решения ЕК

Ряд европейских стран ввели собственные индивидуальные ограничения на въезд для российских туристов еще до того, как Еврокомиссия (ЕК) объявила о новых визовых мерах. Об актуальных правилах рассказал в разговоре с ТАСС доцент, завкафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

«Приостановили выдачу туристических виз: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, — перечислил эксперт. — Въезд для туристов из РФ, как правило, закрыт, даже при наличии визы другой шенгенской страны».

В некоторых странах продолжают выдавать туристические визы, но правила для их получения ужесточили. Так, Испания время от времени приостанавливает прием документов, ссылаясь на технические причины, что, по мнению доцента, говорит о нестабильности процесса.

«Германия существенно ужесточила проверки, возможны запросы дополнительных справок, срок рассмотрения которых — до 45-90 дней», — уточнил Гареев.

В списке лояльных к российским туристам стран ЕС оказались Греция, Италия, Франция, Венгрия. Визы в эти страны можно получить на прежних условиях, однако сроки рассмотрения могут увеличить до 60 дней, заключил специалист.

Ранее официальный представитель МИД России Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для ЕС. Она указала на растущие расходы Европы из-за содержания нелегальных мигрантов и поддержки Украины.