Спорт
07:45, 10 ноября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в обтягивающем топе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в обтягивающем топе белого цвета. Известно, что на нее подписаны более 992 тысяч подписчиков.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала фигуру в черном платье с ультраоткровенным вырезом. Она написала, что отдыхает в Париже.

