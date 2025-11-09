Спорт
Семак оправдал состоянием поля потерю «Зенитом» очков в матче с «Крыльями Советов»

Семак оправдал состоянием поля ничью «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выездном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», в котором его команда потеряла очки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметил, что недоволен ничейным результатом. «Но предъявить ребятам не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу», — оправдался тренер.

Матч прошел в воскресенье, 9 ноября, в Самаре. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Зенит» набрал 30 очков и занимает третье место в РПЛ. Идущий на первом месте ЦСКА опережает петербуржцев на три очка. «Краснодар» в случае победы над «Балтикой» в 15-м туре вернет себе лидерство и будет опережать сине-бело-голубых на пять очков.

