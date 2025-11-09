«Зенит» потерял очки в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде потерял очки в выездном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в воскресенье, 9 ноября, и завершился со счетом 1:1. В начале второго тайма хозяев вывел вперед Фернандо Констанца. Спустя шесть минут Максим Глушенков восстановил равенство.

«Зенит» набрал 30 очков и находится на третьем месте в чемпионате России. «Крылья Советов» с 14 очками вышли на 12-ю позицию.

«Зенит» в следующем туре 23 ноября на выезде сыграет с «Пари НН». «Крылья Советов» в тот же день на своем поле примут «Ростов».