Спорт
15:01, 9 ноября 2025Спорт

«Зенит» потерял очки в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Петербургский «Зенит» на выезде потерял очки в выездном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в воскресенье, 9 ноября, и завершился со счетом 1:1. В начале второго тайма хозяев вывел вперед Фернандо Констанца. Спустя шесть минут Максим Глушенков восстановил равенство.

«Зенит» набрал 30 очков и находится на третьем месте в чемпионате России. «Крылья Советов» с 14 очками вышли на 12-ю позицию.

«Зенит» в следующем туре 23 ноября на выезде сыграет с «Пари НН». «Крылья Советов» в тот же день на своем поле примут «Ростов».

Свежая Россия
