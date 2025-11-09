Мир
Столтенберг признался в одном своем страхе из-за Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что боялся стать генеральным секретарем организации, который будет свидетелем распада альянса. Об этом он упомянул в интервью The Sunday Times.

По его словам, когда глава Белого дома Дональд Трамп впервые пришел к власти, он опасался, что альянс в конце концов может развалиться.

«На саммите НАТО в 2018 году, где Трамп фактически заявил, что он рассматривает возможность выхода из альянса, я был обеспокоен тем, что мне придется стать генеральным секретарем, который станет свидетелем конца НАТО», — объяснил Столтенберг.

При этом в итоге удалось найти компромисс, отметил экс-генсек.

Ранее Йенс Столтенберг написал в своей новой книге, что в 2018 году Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из Североатлантического альянса, что чуть не разрушило военный блок. Бывший генсек НАТО охарактеризовал этот период как один из наиболее сложных за время его руководства организацией.

Также ранее Столтенберг рассказал, что запретил сотрудникам альянса глумиться над Трампом, когда тот впервые занял пост президента США в 2017 году.

