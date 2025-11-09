Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:14, 9 ноября 2025Бывший СССР

Украинский офицер выступил с тревожным для ВСУ сообщением

Офицер Ткачук: Ситуация на покровском направлении остается крайне тяжелой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ситуация на покровском направлении остается крайне тяжелой. С таким сообщением выступил офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире «Мы — Украина», сообщает украинских ресурс «Зеркало недели».

«Россияне сейчас присутствуют в городской застройке Покровска и Мирнограда. И они продолжают проводить инфильтрацию, а также пытаются обрушить логистику сил обороны на этом направлении», — выступил с заявлением военный.

По его словам, ВС РФ «пытаются двигаться на северо-запад от Покровска к Гришино». Это важный населенный пункт для ВСУ, который «пока остается, наверное, едва ли не единственной логистической артерией, которая позволяет проводить определенные действия именно в Покровске», резюмировал Ткачук.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российская армия сорвала попытки противника вырваться из кольца окружения в Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что бойцы РФ полностью окружили Красноармейск (украинское название — Покровск). В котле оказались около двух тысяч бойцов ВСУ. При этом основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова, пытаясь удержать восточные рубежи.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Названо количество пенсионеров в России

    Призер ОИ-2004 назвал футбол самым бесполезным видом спорта

    Мощный пожар на трансформаторной подстанции в Полтаве попал на видео

    Американский военный указал на фатальную ошибку Зеленского

    В Афганистане женщинам без паранджи запретили посещать больницы

    Украинский военный рассказал о собственном спасении бойцами ВС России от БПЛА ВСУ

    В Британии сожгли огромное чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса

    Украинский офицер выступил с тревожным для ВСУ сообщением

    Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости