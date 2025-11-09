В российском регионе отразили атаку БПЛА

Губернатор Слюсарь: Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал губернатор.

Ранее украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в российском регионе, повреждены два транспортных средства.

До этого Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на одну из ТЭЦ в Курске. Атака была успешно отражена системами противовоздушной обороны, объект продолжил работу в штатном режиме.