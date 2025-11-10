Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

Акинфеев пожаловался, что при уходе был удостоен лишь 16-секундного ролика

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своей книге «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» раскрыл подробности своего ухода из сборной России в 2018 году. Фрагмент книги приводит Sport24.

По словам Акинфеева, его решение покинуть сборную вызвало большое разочарование у руководства. «Когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундного ролика. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» — написал футболист.

Акинфеев добавил, что произошедшее его не обидело. Он отметил, что это, напротив, убедило его в том, что он сделал правильный выбор.

Акинфеев выступал в сборной России под руководством Черчесова с 2016 по 2018 годы. На домашнем чемпионате мира-2018 российская национальная команда дошла до 1/4 финала. После турнира Акинфеев объявил об окончании международной карьеры.