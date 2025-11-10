Аналитик заявил о неспособности Запада защитить Украину

Меркурис: После удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить

Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал атаку России на территорию Украины в ночь на 8 ноября. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис подчеркнул, что после удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить.

«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — заявил он.

По мнению аналитика, партнеры Украины смогли только опустошить свои резервы и показать, что их расхваленное оружие не способно противостоять арсеналу России.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины сообщалось в субботу, 8 ноября. Ночью страна подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные выпустили по республике минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотников.