Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:01, 10 ноября 2025Мир

Аналитик заявил о неспособности Запада защитить Украину

Меркурис: После удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал атаку России на территорию Украины в ночь на 8 ноября. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис подчеркнул, что после удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить.

«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — заявил он.

По мнению аналитика, партнеры Украины смогли только опустошить свои резервы и показать, что их расхваленное оружие не способно противостоять арсеналу России.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины сообщалось в субботу, 8 ноября. Ночью страна подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные выпустили по республике минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотников.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Некоторых людей предостерегли от употребления хурмы

    Женщину казнили на площади за публикации в TikTok

    Популярная модель устроила съемку с голой грудью на баскетбольной площадке

    Мужчина показал упаковку презервативов размера XXXXXL и удивил пользователей сети

    Раскрыто отношение Долиной к сделкам по продаже ее квартиры

    Популярный препарат оказался связан со снижением пользы от физических нагрузок

    Соцфонд назвал средний размер социальной пенсии в России

    В США заявили о риске ядерной войны

    Москва задумала создать совместные кинопроекты с другими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости