13:19, 10 ноября 2025Спорт

Бывший ватерполист сборной России объяснил решение сменить гражданство

Ватерполист Холод: Не мог отказаться от предложения играть за сборную Черногории
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Бывший ватерполист сборной России Дмитрий Холод объяснил решение сменить гражданство на черногорское. Об этом он рассказал на канале Novosёlov в YouTube.

По словам спортсмена, он не мог отказаться от предложения черногорской сборной, так как в противном случае не мог бы участвовать в международных соревнованиях. «А без этого теряется каждое лето, ты теряешь большой турнир, чемпионат Европы, чемпионат мира. А я все так же мечтаю попасть на Олимпиаду», — заявил Холод.

Ватерполист, выступающий за черногорский клуб Jadran Herceg Novi, поменял гражданство летом этого года. В составе сборной Черногории он выступил на чемпионате мира-2025 в Сингапуре, где его команда заняла шестое место.

4 ноября российских ватерполистов первыми из представителей страны, выступающих в командных видах спорта, допустили до международных соревнований. Сборные России по водному поло могут вернуться на мировую арену в нейтральном статусе с начала 2026-го.

