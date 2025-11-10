Спорт
09:19, 10 ноября 2025Спорт

Девушка Алексея Миранчука на примере салата рассказала об особенности США

Девушка Миранчука Максимова: В Америке на фото одно, а в реальности другое
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @bamsbams

Елена Максимова, девушка российского футболиста Алексея Миранчука, который выступает за команду североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед», рассказала об особенностях жизни в США в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянка привела в пример салат, заказанный ею за 14 долларов. Максимова обратила внимание на несовпадение фото блюда в меню и того, что ей привезли. «Половину ингредиентов просто забыли положить — например, бекон. Не то чтобы я расстроена... Но так Америка и живет — на фото одно, а в реальности совсем другое», — отметила девушка.

Ранее Миранчук одним словом охарактеризовал жизнь в США. «Рутина. Когда нет своих близких людей, друзей, семьи, тяжеловато. С работы домой, из дома на работу», — заявил футболист.

30 июля 2024-го Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» за 12 миллионов евро. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

