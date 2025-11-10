Мир
08:36, 10 ноября 2025Мир

Европа захотела дать решительный ответ Трампу

Politico: В ЕС захотели дать решительный ответ Трампу из-за климата
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) заявили о необходимости решительных мер из-за действий президента США Дональда Трампа, которые, по мнению европейских переговорщиков, ослабляют позиции стран ЕС в климатических переговорах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в ЕС.

«Американцы больше не способны отражать нападки на переговорную позицию богатых стран, что ставит блок в "неудобное" положение... В Белене (Конференция ООН по вопросам изменения климата — прим. «Ленты.ру») абсолютно необходимо дать решительный ответ Трампу», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что победил в войне «с обманом о климатических изменениях» после того, как основатель Microsoft Билл Гейтс признал, что был неправ в этом вопросе.

В конце января президент США подписал указ о выходе из Парижского соглашения по климату. Оно было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. Во время первого срока Трампа Соединенные Штаты официально вышли из соглашения 4 ноября 2019 года.

