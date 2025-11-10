Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:40, 10 ноября 2025Спорт

Фигуристы-чемпионы поругались после проката на этапе Гран-при России

Фигуристы-чемпионы Мишина и Галлямов поругались после проката на Гран-при России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов поругались после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. Об этом сообщает Sport24.

По окончании проката фигурист эмоционально обратился к партнерше. Он продолжил это делать во время ожидания оценок. Тренер фигуристов Тамара Москвина попросила Галлямова прекратить. «Соблюдай хотя бы приличия», — заявила Москвина.

На соревнованиях в Казани Мишина и Галлямов заняли второе место. Они уступили Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в 2021 году, спустя год они выиграли чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 спортсмены стали бронзовыми призерами в парном катании и в командных соревнованиях.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область брал кредиты в России. Сколько он должен?

    Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

    Ксения Собчак отметила 44-летие в прозрачном корсете

    В России «за шкирку» подняли не вставшего при звуках гимна мигранта и сняли его на видео

    Рейсы трех российских авиакомпаний задержались из-за непогоды

    Напавший на ребенка с ножом россиянин избежал колонии

    Стали известны новые подробности боев в Купянске

    Назван фаворит РПЛ по итогам первого круга

    Артемий Лебедев назвал США неприятной для жизни страной

    ВСУ попытались найти выход из Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости