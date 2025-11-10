В Госдуме высказались об идее индексации зарплат не реже одного раза в год

В Трудовом кодексе есть требования к индексации зарплат, но не указано, на какой процент она должна производиться, указала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она высказалась о возможных изменениях в этой части законодательства.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов готовится внести в нижнюю палату парламента законопроект об индексации зарплаты не реже одного раза в год и не ниже уровня прошлогодней инфляции.

По мнению Бессараб, к этим вопросам нужно относиться с большой осторожностью, чтобы не допустить разгона инфляции.

«Мы понимаем, что, безусловно, должна расти нижняя планка — минимальный размер оплаты труда, и сегодня она растет темпами, опережающими темпы роста инфляции, но, если мы, к примеру, установим, что зарплата руководителей должна расти на такой же процент, мы понимаем, что топ-менеджмент потребляет больше, чем непосредственно рабочий персонал. Поэтому, на мой взгляд, та система оплаты труда, которая сегодня существует, достаточно сбалансирована с учетом того, что экономика у нас является рыночной, а не плановой. Каким образом рынок будет меняться по заработной плате — это уже дело рынка, а не законодателей», — поделилась депутат.

Я считаю, что та мера, которая сегодня прописана в кодексе, вполне регулирует ситуацию с инфляцией Светлана Бессараб депутат Госдумы

