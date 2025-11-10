Собаку по кличке Мышка перепутали со львом и обратились в полицию

В Ирландии местные жители приняли собаку за льва и обратились в полицию

В Ирландии водитель грузовика принял домашнего пса за африканского хищника. Об этом сообщает BBC News.

В ирландском графстве Клэр местные жители стали замечать необычного зверя, похожего на льва, который гулял по лесу. Затем животное с характерной гривой и кисточкой на хвосте снял на видео водитель грузовика. Видео попало в социальные сети и быстро распространилось. Встревоженные возможным присутствием дикого зверя в окрестностях люди обратились в полицию.

Правоохранители провели расследование и вскоре установили, что «львом» была собака по кличке Мышка. Как оказалось, хозяева недавно постригли взрослого пса породы ньюфаундленд, оставив шерсть вокруг шеи и головы, из-за чего он стал напоминать льва.

Полицейские графства Клэр прокомментировали забавный инцидент в соцсетях, отметив, что дружелюбный пес «пришел в восторг от недавно ставшего вирусным видео».

Ранее сообщалось, что в Дании женщина отдала домашнего пони дочери на корм хищникам в зоопарк. Последние годы жизни немецкий верховой пони Чикаго 57 страдал от экземы. Когда питомцу исполнилось 22 года, ветеринары посоветовали усыпить его. Тогда его владелица Пернилле Сол узнала, что зоопарк города Ольборг принимает пожертвования в виде домашних животных, готовящихся к усыплению.