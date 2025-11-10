Из жизни
23:34, 10 ноября 2025Из жизни

Мужчина застрял в пещере и увидел ангелов с демонами

Mirror: Застрявший в пещере Юты американец видел ангелов и демонов перед смертью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Heber Davis / Unsplash

26-летний Джон Джонс отправился в пещеру и не смог выбраться из нее. Подробности случившегося раскрыла газета The Mirror.

Американец застрял в крошечной пещере во время путешествия в штате Юта. Ситуация усугублялась тем, что мужчина повис вверх ногами, и достать его было крайне сложно. Когда на место прибыли спасатели, они нашли только один способ вызволить Джонса — расширить тоннель с помощью отбойного молотка. Несмотря на то, что в процессе путешественнику могли сломать много костей и причинить сильную боль, спасатели решились на этот шаг.

К моменту, когда специалисты начали работы, Джонс потерял сознание и не мог передвигаться самостоятельно. «Он то приходил в сознание, то терял его, и начал говорить о том, что видит вокруг себя ангелов и демонов», — рассказал один из спасателей. Специалисты продолжали работу даже ночью, однако спасти Джонса не удалось.

Ранее сообщалось, что альпинист из США решил покорить гору Ильимани, которая считается второй по величине в Боливии, и умер, не дойдя 200 метров до вершины, из-за отказа легких.

    Мужчина застрял в пещере и увидел ангелов с демонами

    Все новости