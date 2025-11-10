Назван простой способ повысить эффективность тренировок

JMIR Hum Factors: Музыка помогает дольше сохранять мотивацию во время тренировок

Ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия) выяснили, что музыка, способная подстраиваться под движения человека, помогает получать больше удовольствия от тренировок и дольше сохранять мотивацию. Результаты опубликованы в журнале JMIR Human Factors.

Так называемые персонализированные интерактивные музыкальные системы (PIMS) анализируют данные с фитнес-трекеров и смартфонов — например, шаги, темп бега или интенсивность упражнений — и в реальном времени меняют ритм, темп и стиль музыки. Когда человек ускоряется, мелодия тоже становится быстрее, а при снижении темпа — плавнее и спокойнее. Такая синхронизация помогает сохранять концентрацию, не сбиваться с ритма и воспринимать нагрузку как более легкую.

Метанализ 18 исследований показал: участники, занимавшиеся с адаптивной музыкой, дольше тренировалиcь, чувствовали себя энергичнее и сообщали о повышении настроения. Особенно выраженный эффект наблюдался при быстрой, ритмичной музыке, совпадающей с движениями.

Ученые считают, что подобные технологии могут стать важным инструментом в борьбе с малоподвижным образом жизни и сделать спорт естественной частью повседневности.

Ранее стало известно, что во время операций под общей анестезией терапевтическая музыка помогает снизить дозу обезболивающих и уменьшить стресс организма