Пес спас мальчика от нападения леопарда

В Индии пес отогнал от мальчика леопарда, который напал на него

В Индии пес спас 13-летнего школьника от нападения леопарда. Об этом сообщает The Times of India.

Мальчик по имени Дханрадж Аути возвращался домой в деревню Раджури из школы, когда из придорожных зарослей на него прыгнул леопард. Застигнутый врасплох, Аути упал на землю. Однако пес мальчика, бежавший рядом, мгновенно отреагировал: он вступил в схватку с хищником и отогнал его. В итоге школьник отделался лишь незначительными травмами.

Представитель лесного департамента Прадип Чаван подтвердил, что после происшествия в районе установлены специальные клетки для поимки леопарда, а также усилено патрулирование. «Мы призвали жителей не выходить на улицу в вечернее время и проведем специальные инструктажи в школах», — добавил сотрудник ведомства.

Ранее сообщалось, что в Индии пожилой фермер стал жертвой нападения леопарда. Хищник пробрался в дом мужчины и набросился на него.