02:49, 10 ноября 2025Мир

В Польше заявили о росте стоимости постройки «Восточного щита»

Томчик: На «Восточный щит» Польши нужно больше денег, чем планировалось
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Проект «Восточный щит» требует намного больше денег, чем планировалось, заявил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик, пишет РИА Новости.

Он отметил, что проект «сильно разросся». «Мы предполагали потратить на "Восточный щит" — 10 миллиардов злотых — сейчас мы уже знаем, что это будет больше, значительно больше», — подчеркнул он.

Томчик добавил, что на реализацию проекта Варшава уже направила миллиард злотых (270 миллионов долларов), за которые построены заграждения и склады.

Ранее стало известно, что линия укреплений «Восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией будет мобильной, а не непрерывной. В июне 2024 года Польша и Прибалтика захотели создать на границе с РФ непреодолимый барьер.

