Получивший гражданство России хоккеист из США назвал условие для дегустации водки

Бреннан Менелл: Все, кто находится в России, должны попробовать водку
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Американский защитник петербургского СКА Бреннан Менелл назвал условие, необходимое для дегустации водки. Об этом сообщает Legalbet.

Получивший российское гражданство в августе 2023 года спортсмен заявил, что этот напиток должны попробовать все иностранцы, находящиеся в России. «Я пробовал водку и другие традиционные напитки. И вообще много русской кухни попробовал за эти годы. Что-то мне нравится, что-то — нет! Водка — точно не мой любимый напиток», — заявил Менелл.

Ранее Менелл заявил о готовности сыграть за сборную России. «Здесь много хороших и классных игроков, но я всегда готов», — отметил он.

28-летний Менелл выступает за российские клубы с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи.

