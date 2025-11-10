Пресняков поднял свой гонорар на фоне возвращения сына в Россию

Shot: Певец Владимир Пресняков поднял свой гонорар на 4,5 миллиона рублей

Российский певец и композитор Владимир Пресняков поднял свой гонорар на 4,5 миллиона рублей на фоне возвращения сына Никиты в Россию. Об этом пишет Shot в Telegram.

Таким образом, стоимость корпоратива с участием артиста поднялась на 300 процентов — год назад частное выступление исполнителя обходилось заказчикам в 1,5 миллиона рублей, на сегодняшний день Пресняков запрашивает 6 миллионов рублей с учетом налогов, уточняет источник.

Ранее Владимир Пресняков предрек сыну успешную актерскую карьеру после возвращения в Россию. Артист заявил, что Пресняков-младший хотел бы вернуться к работе в театре, однако ему мешает неуверенность в себе. Он добавил, что считает сына прекрасным актером, который великолепно справляется с ролями.

До этого Пресняков заявил, что Никита собирается вернуться в Россию из США. Он отметил, что юноше нужно завершить все дела в Америке и только после этого он сможет приехать домой.