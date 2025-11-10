Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:59, 10 ноября 2025Культура

Пресняков поднял свой гонорар на фоне возвращения сына в Россию

Shot: Певец Владимир Пресняков поднял свой гонорар на 4,5 миллиона рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский певец и композитор Владимир Пресняков поднял свой гонорар на 4,5 миллиона рублей на фоне возвращения сына Никиты в Россию. Об этом пишет Shot в Telegram.

Таким образом, стоимость корпоратива с участием артиста поднялась на 300 процентов — год назад частное выступление исполнителя обходилось заказчикам в 1,5 миллиона рублей, на сегодняшний день Пресняков запрашивает 6 миллионов рублей с учетом налогов, уточняет источник.

Ранее Владимир Пресняков предрек сыну успешную актерскую карьеру после возвращения в Россию. Артист заявил, что Пресняков-младший хотел бы вернуться к работе в театре, однако ему мешает неуверенность в себе. Он добавил, что считает сына прекрасным актером, который великолепно справляется с ролями.

До этого Пресняков заявил, что Никита собирается вернуться в Россию из США. Он отметил, что юноше нужно завершить все дела в Америке и только после этого он сможет приехать домой.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область брал кредиты в России. Сколько он должен?

    Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

    Ксения Собчак отметила 44-летие в прозрачном корсете

    В России «за шкирку» подняли не вставшего при звуках гимна мигранта и сняли его на видео

    Рейсы трех российских авиакомпаний задержались из-за непогоды

    Напавший на ребенка с ножом россиянин избежал колонии

    Стали известны новые подробности боев в Купянске

    Назван фаворит РПЛ по итогам первого круга

    Артемий Лебедев назвал США неприятной для жизни страной

    ВСУ попытались найти выход из Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости