Проходящая лечение от рака Симоньян в последний раз снялась без парика

Симоньян заявила, что из-за химиотерапии будет сниматься в программах в париках
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, высказалась о возможных последствиях химиотерапии. В выпуске проекта «Ч.Т.Д.», доступном в соцсети «ВКонтакте» она заявила, что в дальнейшем будет сниматься в программах в париках.

Она рассказала, что выпуски программы точно будут выходить до конца 2025 года. «Я сама прохожу химиотерапию. Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверно, я запишу сразу несколько выпусков», — заявила медиаменеджер.

Симоньян добавила, что, пока может, будет вести цикл программ «Ч.Т.Д.», посвященный героям Великой Отечественной войны.

Ранее журналистка рассказала о первом курсе химиотерапии. По словам Симоньян, она бесплатно проходит лечение по ОМС.

22 сентября Симоньян заявила, что у нее диагностировали рак. Она добавила, что скоро будет участвовать в съемках в париках.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» глава RT призналась, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Она не раскрыла деталей, однако отметила, что ей проведут операцию в районе груди. В ночь на 9 сентября Симоньян сообщила, что пережила хирургическое вмешательство.

Свежая Россия
