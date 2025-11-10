Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 10 ноября 2025Мир

Россия призвала США объяснить позицию по ядерным испытаниям

Ульянов: США должны представить пояснения позиции по ядерным испытаниям
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Staff Sgt. Roidan Carlson / Air Force / Handout / Reuters

США должны представить четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.

По его словам, Россия, как и все другие государства — участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), а также руководство временного технического секретариата организации, имеет полное право на получение соответствующих разъяснений.

«США вновь не смогли прояснить и объяснить свою позицию по ядерным испытаниям. Вместо этого американская делегация сосредоточилась на технических и финансовых вопросах, а также на обвинении России в предполагаемых ядерных испытаниях», — отметил дипломат.

Он добавил, что Москва пока не приняла решения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.

Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия по дипломатической линии не получала объяснений, что имел в виду президент США Дональд Трамп, когда объявил о возобновлении ядерных испытаний.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Стала известна скрытая причина возникновения алкогольной зависимости

    В России поставили памятник вымышленному депутату Наливкину

    Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости