Россия призвала США объяснить позицию по ядерным испытаниям

Ульянов: США должны представить пояснения позиции по ядерным испытаниям

США должны представить четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.

По его словам, Россия, как и все другие государства — участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), а также руководство временного технического секретариата организации, имеет полное право на получение соответствующих разъяснений.

«США вновь не смогли прояснить и объяснить свою позицию по ядерным испытаниям. Вместо этого американская делегация сосредоточилась на технических и финансовых вопросах, а также на обвинении России в предполагаемых ядерных испытаниях», — отметил дипломат.

Он добавил, что Москва пока не приняла решения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.

Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия по дипломатической линии не получала объяснений, что имел в виду президент США Дональд Трамп, когда объявил о возобновлении ядерных испытаний.