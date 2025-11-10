Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

Пытавшего женщин американского финансиста Рубина сравнили с Джеффри Эпштейном

В конце сентября в США разгорелся громкий скандал вокруг личности 70-летнего Говарда Рубина — известного финансиста, миллионера и филантропа. Оказалось, что он при содействии помощницы годами заманивал женщин в свой нью-йоркский пентхаус и насиловал. Рубина и Дженнифер Пауэрс уже сравнивают по жестокости и беспринципности с Джеффри Эпштейном и его подельницей Гислейн Максвелл, которые поставляли девушек для изнасилований высокопоставленным лицам, среди которых был принц Эндрю — младший брат Карла III. «Лента.ру» рассказывает о самом громком деле о сексуальной эксплуатации в США последних лет.

Рубина арестовали в сентябре вместе с помощницей

Информация о том, что миллионера и его ассистентку арестовали, появилась на сайте Министерства юстиции США 26 сентября. Рубина задержали у него дома в городе Фэрфилд, штат Коннектикут. Его подругу и ближайшую помощницу 45-летнюю Дженнифер Пауэрс взяли под стражу в Техасе.

Обвинения против этой парочки, как ни странно, связаны не с биржевыми махинациями, хотя и в них Рубин, если верить источникам, тоже был большим специалистом. Оказалось, что помимо финансовой деятельности он любил женщин. Правда, любовь эта, похоже, доставляла удовольствие только Рубину. А его жертвам приходилось терпеть боль, издевательства и держать язык за зубами.

Сегодняшние аресты показывают, что никто из тех, кто занимается сексуальной эксплуатацией, в данном случае в роскошных отелях и пентхаусе, где находилось так называемое секс-подземелье, не стоит выше закона и будет привлечен к ответственности Джозеф Ночелла-младший прокурор США

Говард Рубин (в центре) на мероприятии фона по борьбе с раком, 2014 год Фото: Jonathon Zielger / Patrick McMullan via Getty Images

Рубина отказались выпускать под залог, несмотря на усилия его многочисленных и очень дорогих юристов. Пауэрс освободили до следующего заседания суда за 850 тысяч долларов (69 миллионов рублей).

Вскоре после ареста стало известно о многолетней работе Рубина в структурах Джорджа Сороса

Рубин родился в 1955 году в штате Массачусетс, выучился на инженера-химика, а затем получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Колледже Лафайета в Пенсильвании. Карьеру в качестве финансиста он начал в 1983-м, в холдинговой компании Salomon Brothers, где стал одним из создателей системы обеспеченных ипотечных обязательств. Это долговые обязательства, которые обеспечены за счет недвижимости должника. И если он не возвращает деньги, то финансовая организация получает право распоряжаться его домом.

У Рубина так хорошо все получалось, что уже в первый год работы, если верить книге Майкла Льюиса «Покер лжецов», он выручил 25 миллионов долларов. Сегодня это было бы более 80 миллионов. В конце 1980-х он перешел в крупный инвестиционный банк Merrill Lynch, однако там его скоро поймали на продаже ценных бумаг на сумму 500 миллионов долларов без разрешения начальства и уволили.

Горевал лихой финансист недолго и устроился в руководство инвестиционного банка Bear Stearns, который разорился в время Великой рецессии 2008 года. Сам Рубин не разорился, а на золотом парашюте спланировал прямиком в кресло топ-менеджера инвестиционной компании Soros Fund Management одиозного финансиста Джорджа Сороса, который, видимо, по достоинству оценил способности ушлого трейдера

Рубина нельзя назвать особенно известным воротилой финансового рынка, однако он более 30 лет заседал в руководстве крупных банков и преумножал личные капиталы. В частности, как персонаж второго плана он появляется в двух книгах Льюиса — бывшего биржевого трейдера, ставшего впоследствии известным журналистом и писателем.

Льюис, уже получив степень бакалавра искусств в Принстонском университете, в начале 1980-х отучился в Лондонской школе экономики и политических наук, после чего устроился работать трейдером в тот самый Salomon Brothers. Рубин как раз занимался там инновациями в области отъема домов у должников.

Джордж Сорос, 2015 год Фото: Johannes Simon / Getty Images

В 2010 Льюис напишет свой самый знаменитый бестселлер «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» о Великой рецессии, которую вызвал, в первую очередь, ипотечный кризис. Рубин упоминается там, как один из участников событий. И даже в оскароносном фильме «Игра на понижение» 2015 года его персонаж мелькнет где-то на третьем плане.

Первые обвинения против Рубина появились много лет назад

В том же 2015-м Рубин отошел от дел и начал жить на скопленные за 30 лет руководства финансовыми институтами миллионы. Тогда же он стал тратить деньги на благотворительность. Теперь это смотрится как некое очень изощренное издевательство, но в 2015-2016 годах Рубин помогал женским организациям. В частности, они с женой пожертвовали сотни тысяч долларов основанной еще в 1901-м Junior League — организации, которая занимается помощью бедным и развитием гражданского общества.

Там занимаются помощью малоимущим женщинам, устройством сирот в приемные семьи и поддержкой этих семей, а что самое ироничное — борьбой с вовлечением женщин в проституцию и торговлю людьми. Кроме того, Рубин участвовал в многочисленных благотворительных мероприятиях фондов по борьбе с раком.

Впрочем, не исключено, что для него это был способ прикрыть свои наклонности. Еще в 2017-м группа женщин, которые не раскрывают своих личностей, обвинила Рубина в изнасилованиях и избиениях. Финансист все отрицал, а его юристы всячески затягивали дело.

До уголовного преследования тогда не дошло, но пострадавшие выиграли гражданский суд, который потребовал от Рубина выплатить жертвам многие миллионы долларов. Главные обвинения касались как раз сексуальной эксплуатации, на борьбу с которой Рубин пожертвовал часть своего состояния. Вину он так и не признал

Говард Рубин с женой Мэри Генри на благотворительном ужине, 2016 год Фото: Sylvain Gaboury / Patrick McMullan via Getty Images

Внешне Рубин действительно выглядел вполне честным и благородным, насколько это вообще возможно для биржевого трейдера, человеком. В 1985-м он женился на Мэри Генри, которая тоже работала на Уолл-Стрит. Они стали родителями троих детей. Потом Рубин с женой начали жертвовать деньги на благотворительность. Воплощенная американская мечта, не иначе. Можно было подумать, что Рубина оклеветали конкуренты, которым он когда-то перешел дорогу или разоренные клиенты. Однако на гражданском процессе 2017 года все не закончилось.

Рубин организовал в пентхаусе роскошного небоскреба в Нью-Йорке БДСМ-салон, где 10 лет пытал женщин

Обвинения, предъявленные в конце сентября Рубину и Пауэрс не то чтобы стали неожиданностью, но масштабы этих преступлений раньше не озвучивались. Выяснилось, что совсем рядом с домом на Манхеттене, где финансист жил с семьей, он снимал еще одну квартиру — пентхаус на вершине небоскреба Metropolitan Tower на 57-й улице с видом на знаменитый Центральный парк. Если верить следователям министерства юстиции, там Рубин обустроил особое помещение, которое сам в переписке с Пуэрс называл Подземельем, где измывался над женщинами.

Согласно обвинениям, как минимум с 2009 и по 2019 год Пауэрс заманивала жертв в пентхаус богатого трейдера, где он воплощал с их помощью свои извращенные фантазии. Пострадавшие и свидетели показали, что стены там были окрашены в красный, а на полу лежал белый ковер. В Подземелье Рубина стоял деревянный косой крест, к которому жертву можно было пристегнуть. Кровать также была оборудована приспособлениями, чтобы полностью обездвижить женщину.

Я приделала цепи к четырем концам креста и четырем точкам кровати в вашем Подземелье. На конце каждой цепи — наручники. Я это сделала, чтобы можно было очень просто бросить кого-нибудь на крест или кровать и приковать их цепями или наручниками Дженнифер Пауэрс из письма Говарду Рубину, 2012 год

Дженнифер Пауэрс Фото: @iamstevepowers

Кроме того, в Подземелье были, помимо обычных для БДСМ-салонов плеток и масок на молниях, стальные крюки, цепи и электрошокеры для скота. Но самое главное, что десятки женщин, попадавших в этот персональный рай миллионера, не давали согласия на применение к ним всех этих устройств. Однако перед тем, как передать их в лапы Рубина, Пауэрс уговаривала будущие жертвы подписать договор о неразглашении. Они обязаны были молчать обо всем, что происходило в пентхаусе, или заплатить 500 тысяч долларов. Связано это было с тем, что Рубин до 2021 года был, по крайней мере внешне, счастливо женат.

У Пауэрс тоже есть муж и трое детей. Ее старые друзья рассказали, что работая в клубах Нью-Йорка до знакомства с финансистом в 2011 году она всегда старалась защитить сотрудниц от посягательств похотливых клиентов и пропагандировала среди них христианские ценности.

Она позиционировала себя как человека с твердыми убеждениями, давала всем понять, что она христианка, любит Иисуса, как будто в Техасе родилась друг Дженнифер Пауэрс интервью New York Post

Крест, подобный тому, что был установлен в пентхаусе Говарда Рубина Фото: Glenn Francis / Wikipedia

Впрочем, после начала работы на Рубина весь этот флер истовой христианки с налетом строгостей южных штатов Пауэрс спрятала подальше.

Пострадавшие рассказали о запредельной жестокости Рубина

Одна из пострадавших рассказала, что Рубин приковал ее к кресту, избивал и порол плетками несколько часов, несмотря на то, что она просила остановиться. Другой женщине перед издевательствами он заявил: «Ты ребенок, а Хауи — папа. Папочка должен бить своих детей».

При этом Рубин продолжал избивать и насиловать женщин, которые теряли сознание и получали травмы в процессе экзекуций. Но дело было не только в этом. Финансист продолжал преследовать своих жертв и после жутких свиданий в Подземелье.

Он получает удовольствие, не только сексуальное, от своей жестокости. Это не только физические пытки. Он продолжает использовать свои деньги, влияние и правовую систему, чтобы контролировать людей и причинять им боль одна из жертв Говарда Рубина интервью New York Post

Стена жертв Говарда Рубина Кадр: New York Post

Более того, четыре пострадавшие рассказали, что в Подземелье миллионера было специальное место, где он вешал и ставил на полку фотографии женщин, которые побывали там. Среди них, если верить показаниям жертв, были и модели Playboy разных лет. Впрочем, ни одна из пострадавших пока не раскрыла своего имени. Вероятно, это связано с теми самыми подписанными бумагами о неразглашении. Когда список женщин раскроют и кто из знаменитостей в них окажется, пока неизвестно.

Суд отказался отпускать Рубина на свободу даже под залог в 50 миллионов долларов

После ареста Рубина в дело сразу же вступила не только армия его адвокатов, но и родственники. Они бросились доказывать, что мужчина не мог совершить того, что ему приписывают, потому что был очень добрым и отзывчивым отцом и дедушкой. Впрочем, его жена подала на развод еще в 2021-м, когда прозвучали первые обвинения в его сторону. Возможно, женщина подозревала что-то.

Тем не менее дочь Рубина Аннали, которая сейчас ждет третьего ребенка, направила в прокуратуру Нью-Йорка взволнованное ходатайство о его освобождении под залог. В нем она рассказала, как пожилой мужчина нежно любит внуков и ради них готов быть добрым и смешным.

Он преданный и любящий дедушка, готовый на все, чтобы порадовать их. Он наряжается в костюмы персонажей из мультика «Холодное сердце», только чтобы они улыбались Аннали Рубин из письма в прокуратуру Нью-Йорка

Послание женщина снабдила трогательными фотографиями, на которых Рубин возится с внуками. Впрочем, ожидаемого впечатления на прокурорских работников это не произвело, у них сложилось собственное впечатление о температуре сердца бывшего финансиста. В ответе было сказано, что Рубина не выпустят до суда даже под залог в 50 миллионов долларов, настолько серьезны обвинения против него.

Пока новой информации о нежном дедушке и его истово верующей помощнице нет, а расследование продолжается. Понятно одно: они превратили в ад жизнь нескольких десятков женщин и отвечать за это им придется по полной программе, несмотря на капиталы и армию адвокатов, которые брошены на их защиту.

А жители США ждут очередного поворота в деле состоятельного человека, который решил, что миллионы на счету позволяют ему делать с другими все, что угодно.