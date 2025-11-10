Ценности
Собчак заметили в украшении за 16 миллионов рублей

Ксению Собчак заметили в колье с аквамарином за 16 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак пришла на вечеринку в честь своего дня рождения с роскошными украшениями. Снимки опубликованы в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость появилась на мероприятии в прозрачном корсете с глубоким декольте, который дополняли голубая юбка с бантом и серый жакет. Кроме того, журналисты заметили, что она надела кольцо с турмалином и колье с аквамарином весом 29 карат. Отмечается, что стоимость ювелирного изделия составляет 16,5 миллиона рублей.

Фото: @xenia_sobchak

Известно, что на мероприятии присутствовали коллеги, семья и друзья Собчак, в том числе Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Яна Расковалова, Виктория и Олег Шеляговы, Светлана Бондарчук, Наталья Максимова, Глюк'oZa, Елизавета Базыкина и другие звезды.

Ранее Собчак сочла комплимент от ретушера о ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие.

Свежая Россия
