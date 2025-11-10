Власти Москвы прокомментировали сообщения об ампутации кистей пациентке

Соцзащита Москвы сотрудничает со следствием из-за ампутации кистей у пациентки

Департамент труда и соцзащиты населения Москвы сотрудничает со следствием и другими правоохранительными органами после трагедии в соццентре «Обручевский», где пациентке пришлось ампутировать кисти рук из-за связывания. Об этом сообщила пресс-служба департамента, заявление приводит ТАСС.

Как сообщалось ранее, пациентку социального центра могли зафиксировать шерстяными колготками, чтобы купировать у нее приступ аутоагрессии — она могла навредить сама себе. Из-за этого у женщины началась гангрена, и спасти кисти рук не смогли.

«Халатность, проявленная сотрудниками, привела к тяжелым последствиям для проживающей и является абсолютно недопустимой (...). Ведутся следственные действия, мы сотрудничаем с правоохранительными органами», — прокомментировали ситуацию с ампутацией представители власти.

