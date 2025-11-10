Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 10 ноября 2025Россия

Власти Москвы прокомментировали сообщения об ампутации кистей пациентке

Соцзащита Москвы сотрудничает со следствием из-за ампутации кистей у пациентки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Департамент труда и соцзащиты населения Москвы сотрудничает со следствием и другими правоохранительными органами после трагедии в соццентре «Обручевский», где пациентке пришлось ампутировать кисти рук из-за связывания. Об этом сообщила пресс-служба департамента, заявление приводит ТАСС.

Как сообщалось ранее, пациентку социального центра могли зафиксировать шерстяными колготками, чтобы купировать у нее приступ аутоагрессии — она могла навредить сама себе. Из-за этого у женщины началась гангрена, и спасти кисти рук не смогли.

«Халатность, проявленная сотрудниками, привела к тяжелым последствиям для проживающей и является абсолютно недопустимой (...). Ведутся следственные действия, мы сотрудничаем с правоохранительными органами», — прокомментировали ситуацию с ампутацией представители власти.

Ранее сообщалось о смерти пяти пациентов алтайского соццентра. Предварительной причиной их смерти названо отравление.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости